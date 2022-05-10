Никто не знает, как правильно вести себя во время войны. Ибо не существует формулы. Любое решение — то ли пойти воевать, то ли вывезти детей и оставаться в безопасности, то ли зарабатывать деньги и помогать армии — правильно. Даже просто ничего не делать — тоже ок.

Но…. Одни чувствуют вину за то, что они в безопасности. Другие обвиняют уехавших. Некоторые считают, что воевать физически должны все лица мужского пола без исключения, и что постить что-то неподходящее трагедии в социальных сетях, вроде улыбок, крайне некстати.

Существует еще множество вариантов, как проявляются эмоции людей, с которыми мы сталкиваемся каждый день. И весь этот неполный список ставит жизнь каждого из нас в режим ожидания на лучшие времена.

Ахава Тесленко разом з Виталием Трублаевичем расспросили психолога Марию Фабричеву, как же жить во время войны, чтобы не укорять себя и не страдать. Она рассказала, что главная задача каждого сейчас – жить. Вернее, как она выразилась, позволить себе жить.

– Даже герои, которые умирают на войне, умирают за то, чтобы другие жили, – отмечает Мария. — Это действительно тяжело. Иногда это выглядит, как ежедневная работа над собой, с конкретными упражнениями и задачами. Но пока мы чувствуем, как бьется сердце, пока мы дышим — мы живы, и это должно быть на 100%.

Итак, мы сформировали семь советов, как помочь себе продолжать жить в такие времена.

1. Установить связь с собой.

Дыхание и сердцебиение – это маркер жизни. Займите удобное положение, положите руку на живот. Вдыхайте глубоко и медленно выдыхайте. Старайтесь унять хаотичные мысли и сосредоточиться на физических ощущениях. Делайте это упражнение хотя бы три раза в день.

2. Восстановить контроль.

В глобальном смысле мы не можем контролировать ситуацию во время войны. И это оказывает существенное влияние на психическое состояние.

Но мы можем делать какие-то маленькие вещи, которых мы не замечали в повседневной жизни, и которые дают нам чувство контроля. Поэтому дышите, мойте руки, готовьте еду, убирайте дом, выходите на прогулки, обнимайте ближних, попробуйте послушать музыку или почитать книгу. Сначала будет тяжело, но просто делайте это.

3. Быть на связи с близкими.

Мы — социальные существа, и пустота, которая формируется внутри нас, может быть заполнена общением. Старайтесь, насколько это возможно, быть на связи со своими людьми: будь-то родственники, друзья или коллеги, то есть с людьми, которые разделяют ваши ценности, могут дать вам поддержку. Можно делиться чувствами в социальных сетях. Многие люди чувствуют то же самое и поддержат вас.

4. Позволить эмоции.

Дефицит эмоций – это распространенное состояние на сегодня. Это когда мы смотрим на котенка или цветы — и ничего не чувствуем, хотя раньше подобные вещи вызывали, как минимум, улыбку. Это называется потерять вкус жизни.

Условно говоря, сработала предохранительная система, заблокировала эмоции, чтобы уберечь от боли, уныния, отчаяния. Ибо, если мы чувствуем сильную радость, то так же чувствуем и сильную грусть. Поэтому у многих людей включается так называемый драйвер — будь сильным, когда мы не живем, а держим эмоции под колпаком.

На самом деле это нехорошо для нашей нервной системы, потому что там все равно происходит определенная гормональная вспышка.

5. Необходимо давать выход эмоциям.

Никто не знает, как правильно себя вести во время войны. Потому что для многих война – тотальный траур. Люди начинают вести себя, как принято во время траура: не смеяться, унывать, не позволять себе радоваться и т.п.

Но вспомним о том, что очень многие живы, они сейчас борются, защищают, держат границы, совершают невероятные подвиги ради жизни, ради свободы, ради нас. Они живы и нуждаются в энергии жизни. Это тяжело, но просто нужно к этому прийти.

6. Фокусироваться на хорошем.

Нам нужно приучать себя видеть хорошее. Наш мозг устроен так, что больше фиксируется на плохом, болезненном, страшном — он так защищает нас от опасности. Поэтому нужно приучать себя замечать простые вещи: весну, цветы, небо; читать красивые истории о мужестве и силе воли, истории о взаимопомощи, честности, взаимоуважении, поддержке, о друзьях.

7. Информационный детокс.

Мы постоянно скролим новостные ленты в надежде увидеть одно — мы победили, война закончилась, можно возвращаться домой.

Но вместо этого видим новости о смерти, пытках, бесконечных боях, пусть и с нашим преимуществом. Чтобы облегчить свое состояние, не стоит не читать новости за несколько часов до сна и просыпаясь ночью. И хотя бы раз в неделю устраивайте день информационной детоксикации, то есть не читайте и не смотрите вообще ничего, что может травмировать вас.

Важно понять, что все нормальные вещи, которые мы пытаемся вернуть в свою обыденность, никак не обесценивают те потери и боль, с которыми мы все столкнулись.

И помните! Жизнь имеет ценность и смысл, даже если сейчас вы этого не чувствуете. Постоянно напоминайте себе, что это не навсегда, что война закончится. Итак, позвольте себе жить уже сегодня. Потому что только энергия жизни побеждает энергию смерти.

С уважением Ахава Тесленко и Виталий Трублаевич.

Материал создан при поддержке волонтерской организации YeYa.