Благотворительный фонд Запорука, который занимался онкобольными детьми, открыл горячую линию психологической поддержки в условиях войны, чтобы быть рядом, несмотря на все нуждающиеся в помощи.

Новый проект психологической поддержки благотворительного фонда Запорука помогает украинцам выстоять. Уже сотни пострадавших от войны получают профессиональные консультации кризисных психологов.

Команда Запоруки состоит из 20 квалифицированных психологов, обладающих богатым опытом работы с кризисными состояниями. Среди специалистов – женщины и мужчины. Если человеку комфортнее общаться, например с мужчиной, то координатор горячей линии обязательно это учтет.

Обращения не имеют никаких ограничений. Это проблемы адаптации в чужой стране, налаживание отношений с ребенком-подростком, тревожность, бессонница, апатия, панические атаки, чувство безнадежности, смерть близких, физическое и психологическое насилие, суицидальные мысли.

– Во время войны вместе с физической безопасностью крайне необходимо обращать внимание на свое психологическое состояние. Важно не остаться наедине со своими ощущениями и страхами. Никто из нас не одинок в своих переживаниях. Быть рядом, несмотря ни на что – именно об этом наш проект психологической поддержки, – отмечает основательница и президент благотворительного фонда Запорука Наталья Онипко.

Как получить консультацию

Звоните по номеру бесплатной (со всех внутренних мобильных операторов) горячей линии 0 800 4000 23 из любого уголка Украины в любое время суток (номер для звонков из-за границы –+38 050 493 03 07).

Оставляете координатору запрос, о чем хотели бы пообщаться со специалистом, и указываете, когда лучше с вами связаться.

Координатор передает запрос команде психологов, учитывая ваши пожелания.

В течение указанного времени с вами связывается психолог, чья компетенция больше всего отвечает вашей проблеме.

Причины, свидетельствующие о том, что нужно позвонить:

чувствуете тревожность

вас замучила хроническая усталость

есть проблемы со сном

вы чувствуете, что больше не справляетесь

случаются панические атаки

трудно адаптироваться к новым условиям

сложно пережить потери в вашей жизни.

Что дает психологическая поддержка

возможность выговориться и быть услышанным

разобраться с эмоциями

утолить боль

почувствовать поддержку

разделить волнение с кем-то

получить профессиональную консультацию

знать, что тебя поймут

выявить и преодолеть тревожность, стресс, депрессию

не сломаться и выстоять.

Сеансы общения с психологом анонимны и проходят в видеоформате в наиболее удобных для заявителя мессенджерах Viber, WhatsApp или Telegram.

– Мы оказываем качественную и квалифицированную помощь круглосуточно. Ведь искренне стремимся к тому, чтобы каждый из нас выдержал реальность и последствия войны. В частности, наши специалисты помогут распознать и преодолеть тревогу, стресс, депрессию. Наша команда гарантирует конфиденциальность и анонимность, профессионализм и тактичность, – подчеркивает координатор проекта, психология благотворительного фонда Запорука Лилия Сироха.

Благотворительный фонд Запорука 14 лет поддерживает семьи онкобольных детей и создает условия, чтобы семьи были вместе во время лечения.

С 2009 года фонд предоставлял возможность проживать в центре Дача детям-пациентам Национального института рака и Охматдет со своими родными. Официальное открытие новой Дачи было запланировано на июнь этого года.

Основные направления деятельности Запорука во время войны — эвакуация детей, больных раком, в зарубежные клиники, в частности в Италию, обеспечение не прекративших работу больниц, медикаментами, оборудованием, реанимобилями, психологическое сопровождение вынужденных переселенцев.

Источник: Благотворительный фонд Запорука