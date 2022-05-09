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Психология

Практика на объединение семьи – что поможет преодолеть конфликты

9 мая 2022, 15:54
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
родина
Источник: Dreamstime

Война в Украине одни семьи разлучила, другие заставила тесниться под одной крышей. И то, и другое может негативно отразиться на отношениях, спровоцировать конфликты.

Психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослава Федорчук рассказала о практике, помогающей пережить эмоции и объединить семью.

– Если у вас в семье повышенный эмоциональный градус, предлагаем поддержать себя практикой для всей семьи. Она поможет создать опоры внутри семьи. Это – арттерапевтическая практика на объединение семьи, – говорит Ярослава Федорчук.

Для нее понадобятся карандаши или краски, бумага. Чем больше бумага, тем больше вероятность, что вся семья проживет эту практику.

Надо посмотреть друг на друга и попытаться придумать для своей семейной системы следующие составляющие в иллюстрациях:

  • название;
  • гимн;
  • девиз;
  • традиции;
  • цвета;
  • настроения;
  • как вы обычно проживаете разные виды эмоций;
  • ритуалы вашей семьи.

После завершения нужно проговорить все, что получилось, а затем обняться со своими родными.

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По словам специалиста, практика поможет прожить эмоции, с которыми встретилась семья, и еще больше объединиться.

Источник: Психологическая поддержка

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