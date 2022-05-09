Война в Украине одни семьи разлучила, другие заставила тесниться под одной крышей. И то, и другое может негативно отразиться на отношениях, спровоцировать конфликты.

Психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослава Федорчук рассказала о практике, помогающей пережить эмоции и объединить семью.

– Если у вас в семье повышенный эмоциональный градус, предлагаем поддержать себя практикой для всей семьи. Она поможет создать опоры внутри семьи. Это – арттерапевтическая практика на объединение семьи, – говорит Ярослава Федорчук.

Для нее понадобятся карандаши или краски, бумага. Чем больше бумага, тем больше вероятность, что вся семья проживет эту практику.

Надо посмотреть друг на друга и попытаться придумать для своей семейной системы следующие составляющие в иллюстрациях:

название;

гимн;

девиз;

традиции;

цвета;

настроения;

как вы обычно проживаете разные виды эмоций;

ритуалы вашей семьи.

После завершения нужно проговорить все, что получилось, а затем обняться со своими родными.

По словам специалиста, практика поможет прожить эмоции, с которыми встретилась семья, и еще больше объединиться.

Источник: Психологическая поддержка