Война в Украине одни семьи разлучила, другие заставила тесниться под одной крышей. И то, и другое может негативно отразиться на отношениях, спровоцировать конфликты.
Психолог и телесно-ориентировочный терапевт Ярослава Федорчук рассказала о практике, помогающей пережить эмоции и объединить семью.
– Если у вас в семье повышенный эмоциональный градус, предлагаем поддержать себя практикой для всей семьи. Она поможет создать опоры внутри семьи. Это – арттерапевтическая практика на объединение семьи, – говорит Ярослава Федорчук.
Для нее понадобятся карандаши или краски, бумага. Чем больше бумага, тем больше вероятность, что вся семья проживет эту практику.
Надо посмотреть друг на друга и попытаться придумать для своей семейной системы следующие составляющие в иллюстрациях:
- название;
- гимн;
- девиз;
- традиции;
- цвета;
- настроения;
- как вы обычно проживаете разные виды эмоций;
- ритуалы вашей семьи.
После завершения нужно проговорить все, что получилось, а затем обняться со своими родными.
По словам специалиста, практика поможет прожить эмоции, с которыми встретилась семья, и еще больше объединиться.
Источник: Психологическая поддержка