Війна в Україні одні сім’ї розлучила, інші ж змусила тіснитися під одним дахом. І перше, і друге може негативно відобразитися на стосунках, спровокувати конфлікти.

Психологиня та тілесно-орієнтовний терапевт Ярослава Федорчук розповіла про практику, яка допомагає пережити емоції та об’єднати родину.

– Якщо у вас в родині підвищений емоційний градус, пропонуємо підтримати себе практикою для всієї родини. Вона допоможе створити опори всередині сім’ї. Це – арттерапевтична практика на об’єднання сім’ї, – говорить Ярослава Федорчук.

Для неї знадобляться олівці або фарби, папір. Чим більший лист, тим більша вірогідність, що вся сім’я проживе цю практику.

Треба подивитися одне на одного та спробувати придумати для своєї сімейної системи такі складові в ілюстраціях:

назву;

гімн;

девіз;

традиції;

кольори;

настрої;

як ви зазвичай проживаєте різні види емоцій;

ритуали вашої сім’ї.

Після завершення слід обговорити все, що вийшло, а потім обійнятися зі своїми рідними.

За словами фахівчині, практика допоможе прожити емоції, з якими зустрілась родина, і ще більше об’єднатись.

Джерело: Психологічна підтримка