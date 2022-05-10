Благодійний фонд Запорука, який опікувався онкохворими дітьми, відкрив гарячу лінію психологічної підтримки в умовах війни, щоб бути поруч попри все з тими, хто потребує допомоги.

Новий проект психологічної підтримки благодійного фонду Запорука допомагає українцям вистояти. Вже сотні тих, хто постраждав від війни, отримують професійні консультації кризових психологів.

Команда Запоруки складається з 20 кваліфікованих психологів, які мають багатий досвід роботи з кризовими станами. Серед спеціалістів – жінки та чоловіки. Якщо людині комфортніше спілкуватися, наприклад, з чоловіком, то координатор гарячої лінії обов’язково це врахує.

Звернення не мають жодних обмежень. Це проблеми адаптації в чужій країні, налагодження стосунків із дитиною-підлітком, тривожності, безсоння, апатія, панічні атаки, відчуття безнадійності, смерть близьких, фізичне та психологічне насильство, суїцидальні думки.

– Під час війни разом із фізичною безпекою вкрай необхідно звертати увагу на свій психологічний стан. Важливо не залишитися наодинці зі своїми відчуттями та страхами. Ніхто з нас не є самотнім у своїх переживаннях. Бути поряд попри все – саме про це наш проект психологічної підтримки, – зазначає засновниця та президентка благодійного фонду Запорука Наталія Оніпко.

Як отримати консультацію

Телефонуєте за номером безкоштовної (з усіх внутрішніх мобільних операторів) гарячої лінії 0 800 4000 23 з будь-якого куточка України в будь-який час доби (номер для дзвінків із-за кордону – +38 050 493 03 07 ).

Залишаєте координатору запит, про що саме хотіли б поспілкуватися з фахівцем, та зазначаєте, коли краще з вами зв’язатися.

Координатор передає запит команді психологів, враховуючи ваші побажання.

Протягом зазначеного часу з вами зв’язується психолог, чия компетенція найбільше відповідає вашій проблемі.

Причини, які свідчать, що потрібно подзвонити:

відчуваєте тривожність

вас замучила хронічна втома

є проблеми зі сном

ви відчуваєте, що більше не справляєтесь

трапляються панічні атаки

важко адаптуватися до нових умов

складно пережити втрати у вашому житті.

Що дає психологічна підтримка Запоруки:

можливість виговоритися та бути почутим

розібратися з емоціями

втамувати біль

відчути підтримку

розділити хвилювання з кимось

отримати професійну консультацію

знати, що тебе зрозуміють

виявити та подолати тривожність, стрес, депресію

не зламатися та вистояти.

Сеанси спілкування з психологом анонімні та проходять у відеоформаті в найбільш зручних для заявника месенджерах Viber, WhatsApp чи Telegram.

– Ми надаємо якісну і кваліфіковану допомогу цілодобово. Адже щиро прагнемо, щоб кожен із нас витримав реальність та наслідки війни. Зокрема наші спеціалісти допоможуть розпізнати та подолати тривогу, стрес, депресію. Наша команда гарантує конфіденційність та анонімність, професіоналізм та тактовність», – підкреслює координаторка проекту, психологиня благодійного фонду Запорука Лілія Сіроха.

Що таке Благодійний фонд Запорука 14 років підтримує родини онконедужих дітей і створює умови, аби сім’ї були разом під час лікування.

Із 2009 року фонд надавав можливість проживати у центрі Дача дітям-пацієнтам Національного інституту раку та Охматдиту зі своїми рідними. Офіційне відкриття нової Дачі було заплановане на червень цього року.

Основні напрями діяльності Запоруки під час війни – евакуація дітей, хворих на рак, у закордонні клініки, зокрема в Італію, забезпечення лікарень, які не припинили роботу, медикаментами, обладнанням, реанімобілями, психологічний супровід вимушених переселенців.

Джерело: Благодійний фонд Запорука