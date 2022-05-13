Запущена польско-украинская программа “Протезы, ортезы, реабилитация и больше”, созданная для помощи украинцам, которые в результате войны получили тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата, прежде всего, с ампутацией конечностей.

Что включено в программу:

индивидуальное изготовление протезов европейского образца;

индивидуальная комплекс по реабилитации;

адаптация к жизни в новых условиях.

Проект рассчитан на военных, гражданских и детей.

Программа создана группой польских врачей украинского происхождения совместно с Красным Крестом Польши и ортопедическим центром Ортофах (Щецин).

Программа реализуется в Польше. Поддержана Минздравом Украины. Участие пациентов бесплатное.

Координатор программ — Евгений Стриженый. Писать можно на Facebook или на почту.

Источник: Евгений Комаровский