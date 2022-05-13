Запущена польско-украинская программа “Протезы, ортезы, реабилитация и больше”, созданная для помощи украинцам, которые в результате войны получили тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата, прежде всего, с ампутацией конечностей.
Что включено в программу:
- индивидуальное изготовление протезов европейского образца;
- индивидуальная комплекс по реабилитации;
- адаптация к жизни в новых условиях.
- Проект рассчитан на военных, гражданских и детей.
Программа создана группой польских врачей украинского происхождения совместно с Красным Крестом Польши и ортопедическим центром Ортофах (Щецин).
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Программа реализуется в Польше. Поддержана Минздравом Украины. Участие пациентов бесплатное.
Координатор программ — Евгений Стриженый. Писать можно на Facebook или на почту.
Источник: Евгений Комаровский