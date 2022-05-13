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Бесплатное протезирование в Польше: запущена программа помощи украинцам с ампутированными конечностями

13 мая 2022, 16:13
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
протез
Источник: Depositphotos

Запущена польско-украинская программа “Протезы, ортезы, реабилитация и больше”, созданная для помощи украинцам, которые в результате войны получили тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата, прежде всего, с ампутацией конечностей.

Что включено в программу:

  • индивидуальное изготовление протезов европейского образца;
  • индивидуальная комплекс по реабилитации;
  • адаптация к жизни в новых условиях.
  • Проект рассчитан на военных, гражданских и детей.

Программа создана группой польских врачей украинского происхождения совместно с Красным Крестом Польши и ортопедическим центром Ортофах (Щецин).

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Программа реализуется в Польше. Поддержана Минздравом Украины. Участие пациентов бесплатное.

Координатор программ — Евгений Стриженый. Писать можно на Facebook или на почту.

Источник: Евгений Комаровский

Теги
Війна в Україні, Польша, Протези, реабілітація
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