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Безкоштовне протезування в Польщі: запущена програма допомоги українцям з ампутованими кінцівками

13 Травня 2022, 16:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
протез
Джерело: Depositphotos

Запущена польсько-українська програма “Протези, ортези, реабілітація і більше”, створена для допомоги українцям, які в результаті війни отримали важкі ушкодження опорно-рухового апарату, перш за все, з ампутацією кінцівок.

Що включено в програму:

  • індивідуальне виготовлення протезів європейського зразка;
  • індивідуальний комплекс з реабілітації;
  • адаптація до життя в нових умовах.

Проект розрахований на військових, цивільних і дітей.

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Програма створена групою польських лікарів українського походження спільно з Червоним Хрестом Польщі та ортопедичним центром Ортофах (Щецин).

Програма реалізується в Польщі. Підтримана МОЗ України. Участь пацієнтів безкоштовна.

Координатор програм – Євген Стрижений. Писати можна на Facebook або на пошту.

Джерело: Євген Комаровський

Теги
Війна в Україні, Польща, Протези, реабілітація
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