Запущена польсько-українська програма “Протези, ортези, реабілітація і більше”, створена для допомоги українцям, які в результаті війни отримали важкі ушкодження опорно-рухового апарату, перш за все, з ампутацією кінцівок.
Що включено в програму:
- індивідуальне виготовлення протезів європейського зразка;
- індивідуальний комплекс з реабілітації;
- адаптація до життя в нових умовах.
Проект розрахований на військових, цивільних і дітей.
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Програма створена групою польських лікарів українського походження спільно з Червоним Хрестом Польщі та ортопедичним центром Ортофах (Щецин).
Програма реалізується в Польщі. Підтримана МОЗ України. Участь пацієнтів безкоштовна.
Координатор програм – Євген Стрижений. Писати можна на Facebook або на пошту.
Джерело: Євген Комаровський