Запущена польсько-українська програма “Протези, ортези, реабілітація і більше”, створена для допомоги українцям, які в результаті війни отримали важкі ушкодження опорно-рухового апарату, перш за все, з ампутацією кінцівок.

Що включено в програму:

індивідуальне виготовлення протезів європейського зразка;

індивідуальний комплекс з реабілітації;

адаптація до життя в нових умовах.

Проект розрахований на військових, цивільних і дітей.

Програма створена групою польських лікарів українського походження спільно з Червоним Хрестом Польщі та ортопедичним центром Ортофах (Щецин).

Програма реалізується в Польщі. Підтримана МОЗ України. Участь пацієнтів безкоштовна.

Координатор програм – Євген Стрижений. Писати можна на Facebook або на пошту.

Джерело: Євген Комаровський