Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Дети

Из зон боевых действий в лучшие клиники ЕС: организован очередной “конвой жизни” для онкобольных детей

13 мая 2022, 15:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти

Организован четырнадцатый “конвой жизни” для эвакуации онкобольных детей из зон боевых действий в передовые клиники Европейского Союза.

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила на своей странице в Facebook.

— Это дети из Киевщины, Харьковщины, Львовщины, Волыни, Днепра. Вместе с родными они сначала были направлены в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр для необходимого обследования и медицинской поддержки. После этого — в Польшу, где дети продолжат борьбу с болезнью.

Читайте также:
немовля, підгузокГидронефроз у новорожденных — что это и почему не стоит затягивать с визитом к врачу

Сообщается, что всем им онкологию диагностировали впервые.

В общем уже 515 тяжелобольных детей со всей Украины эвакуированы за границу на продолжение лечения в клиниках 12 стран.

Это дети с онкологическими и онкогематологическими, неврологическими и другими тяжелыми патологиями.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Евакуація, Евросоюз, Лечение рака, Онкология
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь