Организован четырнадцатый “конвой жизни” для эвакуации онкобольных детей из зон боевых действий в передовые клиники Европейского Союза.
Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила на своей странице в Facebook.
— Это дети из Киевщины, Харьковщины, Львовщины, Волыни, Днепра. Вместе с родными они сначала были направлены в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр для необходимого обследования и медицинской поддержки. После этого — в Польшу, где дети продолжат борьбу с болезнью.
Сообщается, что всем им онкологию диагностировали впервые.
В общем уже 515 тяжелобольных детей со всей Украины эвакуированы за границу на продолжение лечения в клиниках 12 стран.
Это дети с онкологическими и онкогематологическими, неврологическими и другими тяжелыми патологиями.
Фото: Минздрав