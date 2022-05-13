Организован четырнадцатый “конвой жизни” для эвакуации онкобольных детей из зон боевых действий в передовые клиники Европейского Союза.

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила на своей странице в Facebook.

— Это дети из Киевщины, Харьковщины, Львовщины, Волыни, Днепра. Вместе с родными они сначала были направлены в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр для необходимого обследования и медицинской поддержки. После этого — в Польшу, где дети продолжат борьбу с болезнью.

Сообщается, что всем им онкологию диагностировали впервые.

В общем уже 515 тяжелобольных детей со всей Украины эвакуированы за границу на продолжение лечения в клиниках 12 стран.

Это дети с онкологическими и онкогематологическими, неврологическими и другими тяжелыми патологиями.

Фото: Минздрав