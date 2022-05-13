Гидронефроз у новорожденных — что это и почему не стоит затягивать с визитом к врачу

Украинские урологи часто сталкиваются со случаями гидронефроза у новорожденных детей. Это довольно частая патология, для которой характерно увеличение размеров почки, расширение ее полой системы, что провоцирует осложнение оттока мочи.

Почему она возникает и что делать, рассказал детский уролог Андрей Поцюрко.

Что провоцирует гидронефроз:

плохая экология;

образ жизни будущих родителей (курение, алкоголь, наркотики и т.п.);

вирусные инфекции и другие заболевания матери во время беременности;

стресс;

генетические факторы.

Во время болезни часто в таких случаях присоединяется воспалительный процесс в почках, развивается пиелонефрит. Во время уретерогидронефроза наблюдается расширение как мочеточника, так и почечной лоханки и чашек, возникающее из-за нарушения оттока мочи по мочеточнику.

– Часто болезнь диагностируется еще пренатально. А сразу после рождения ребенка родителям нужно позвонить в клинику и согласовать с врачом дату и время своего визита на консультацию и диагностику, — говорит Андрей Поцюрко.

По его словам, при осмотре ребенка врач определяет дальнейшую тактику лечения и наблюдения. При необходимости оперативное вмешательство по восстановлению проходимости мочевых путей новорожденным проводится безотлагательно.

Без должного лечения это может вызвать атрофию.

Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет