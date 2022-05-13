Гидронефроз у новорожденных — что это и почему не стоит затягивать с визитом к врачу

Украинские урологи часто сталкиваются со случаями гидронефроза у новорожденных детей. Это довольно частая патология, для которой характерно увеличение размеров почки, расширение ее полой системы, что провоцирует осложнение оттока мочи.
Почему она возникает и что делать, рассказал детский уролог Андрей Поцюрко.
Что провоцирует гидронефроз:
- плохая экология;
- образ жизни будущих родителей (курение, алкоголь, наркотики и т.п.);
- вирусные инфекции и другие заболевания матери во время беременности;
- стресс;
- генетические факторы.
Во время болезни часто в таких случаях присоединяется воспалительный процесс в почках, развивается пиелонефрит. Во время уретерогидронефроза наблюдается расширение как мочеточника, так и почечной лоханки и чашек, возникающее из-за нарушения оттока мочи по мочеточнику.
– Часто болезнь диагностируется еще пренатально. А сразу после рождения ребенка родителям нужно позвонить в клинику и согласовать с врачом дату и время своего визита на консультацию и диагностику, — говорит Андрей Поцюрко.
По его словам, при осмотре ребенка врач определяет дальнейшую тактику лечения и наблюдения. При необходимости оперативное вмешательство по восстановлению проходимости мочевых путей новорожденным проводится безотлагательно.
Без должного лечения это может вызвать атрофию.
Источник: Львовская Областная Детская Клиническая Больница Охматдет