Во Львове врачи спасли 15-летнего подростка из Закарпатья со сложным сосудистым пороком почки. Это удалось сделать с помощью самой современной визуализации — лапароскопической стойки с технологиями 3D и 4К.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет. Врачи утверждают, что наиболее распространенное заболевание, которое нуждается в таком лечении — это гидронефроз (значительное расширение полости почки и истончение ее паренхимы из-за нарушения проходимости мочеточника).

В левой почке Мирослава обнаружили сложный сосудистый порок, совмещенный с гидронефрозом. По словам специалистов, у парня дополнительные сосуды шли к нижнему краю почки и пережимали мочеточник в месте, где он соединен с почечной миской. Эта аномалия и была причиной застоя мочи, боли и постепенного разрушения почки.

Повредить сосуды нельзя, поэтому нужна филигранно тонкая работа — высечь суженный участок мочеточника, соединить почечную миску и мочеточник с другой стороны от этих аномальных сосудов. Рассечь эти сосуды нельзя, ибо это приведет к гибели (инфаркту) части почки, а затем и всего органа.

В такой сложной ситуации урологам помогла новая лапароскопическая видеостойка с технологиями 3D и 4К, которая позволила провести операцию с минимальным риском.

Операция прошла успешно. Мирослава уже выписали из больницы, он хорошо себя чувствует.

В прошлом году урологи выполнили 12 таких технически сложных реконструктивно-пластических операций этим методом.

Фото: ЛОДКБ Охматдет