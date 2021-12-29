В Херсоне врачи впервые провели операцию по удалению тромба из мозговых артерий.

Об этом сообщили в Херсонской городской клинической больнице им. Е.Е.Карабелеша.

— В Херсоне впервые провели уникальную операцию по удалению тромба из мозговых артерий. Врачи овладевают тромбэкстракцией — прогрессивной методикой в лечении ишемического инсульта, — отметили в больнице.

Тромбэкстракцию провели 63-летней женщине, у которой неожиданно ослабли конечности прямо на улице. Женщина попросила помощи у прохожих, которые вызвали скорую помощь.

Во время обследования врачи обнаружили у женщины тромбоз правой среднемозговой артерии. Они сразу решили оперировать пациентку.

— Современные методы предполагают скорейшее открытие артерии. Первый вариант — тромболитическая терапия, которую можно проводить в очень короткое время — максимум 3-4,5 часа. Второй — оперативное вмешательство, которое довольно эффективное и малотравматичное для пациента, — рассказал заведующий сосудистой хирургией Евгений Гардубей.

Преимущество операции в том, что она может происходить в более поздние сроки — 6-8 или 12 часов. Чтобы спасти женщину, врачи использовали два варианта.

В больнице добавили, что женщине повезло. Если во время поступлении в больницу она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, то уже на операционном столе их функции были полностью восстановлены.

Такие операции проводят в лучших клиниках мира. Обычно тромбэкстракция стоит дорого из-за дорогостоящих расходных материалов. Однако 63-летней женщине эту операцию провели бесплатно. Это удалось сделать благодаря сотрудничеству больницы им. Е.Карабелеша с Национальной службой здоровья Украины и подписанному Пакету медицинских услуг на лечение острых инсультов.

Источник: КНП Херсонская городская клиническая больница им Е. Е. Карабелеша ХМР

Фото: КНП Херсонская городская клиническая больница им Е. Е. Карабелеша ХМР