У Херсоні лікарі вперше провели операцію з видалення тромбу з мозкових артерій.

Про це повідомили у Херсонській міській клінічній лікарні ім. Є.Є.Карабелеша.

– У Херсоні вперше провели унікальну операцію з видалення тромбу з мозкових артерій. Лікарі опановують тромбекстракцію – прогресивну методику в лікуванні ішемічного інсульту, – зазначили у лікарні.

Тромбекстракцію провели 63-річній жінці, у якої несподівано ослабли кінцівки просто на вулиці. Жінка попросила допомоги у перехожих, які викликали швидку допомогу.

Під час обстеження лікарі виявили у жінки тромбоз правої середньомозкової артерії. Вони відразу вирішили оперувати пацієнтку.

– Сучасні методи передбачають якнайшвидше відкриття артерії. Перший варіант – тромболітична терапія, яку можна проводити в дуже короткий час – максимум 3-4,5 години. Другий – оперативне втручання, яке досить ефективне і малотравматичне для пацієнта, – розповів завідувач судинною хірургією Євген Гардубей.

Перевага операції у тому, що вона може відбуватися в більш пізні терміни – 6-8 або 12 годин. Щоб врятувати жінку, лікарі використали два варіанти.

У лікарні додали, що жінці пощастило. Якщо під час надходження до лікарні вона не могла поворухнути ні рукою, ні ногою, то вже на операційному столі їх функції були повністю відновлені.

Такі операції проводять у найкращих клініках світу. Зазвичай тромбекстракція коштує дорого через дороговартісні розхідні матеріали. Однак 63-річній жінці цю операцію провели безкоштовно. Це вдалося зробити завдяки співпраці лікарні ім. Є.Карабелеша з Національною службою здоров’я України і підписаному Пакету медичних послуг на лікування гострих інсультів.

Джерело: КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім Є. Є. Карабелеша ХМР

Фото: КНП Херсонська міська клінічна лікарня ім Є. Є. Карабелеша ХМР