Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова провели унікальну у своєму роді операцію із заморожування окремих ділянок серцевого м’яза, які провокували важку миготливу аритмію.

Пацієнтом став львів’янин віком 62 роки, який страждав на аритмію майже чотири роки. Ситуація вкрай ускладнювалася тим, що пацієнт не міг приймати препарати, що розріджують кров, оскільки має тільки одну нирку.

По суті, в найближчій перспективі чоловікові невідворотно загрожував інсульт, оскільки напади аритмії повторювалися кілька разів на добу.

Як повідомляється, з метою знешкодити уражені ділянки серцевого м’яза пацієнту був введений рідкий азот з температурою -60 градусів.

Як розповів у своєму коментарі одному з українських інформаційних агентств в.о. директора територіального медоб’єднання Олег Самчук, на миготливу аритмію страждають майже 800 тис. українців.

– Раніше вони не мали шансу одужати, тому що хвороба не лікується медикаментозно: ліки хіба що тільки розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу, – зазначив хірург.

За його словами, метод заморозки, або кріоабляції, дає можливість заморожувати ділянки передсердя, щоб вони не пропускали у відділи серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання – 90%.

Трохи пізніше процедуру кріоабляції провели ще двом пацієнтам.

Для довідки. Миготлива аритмія є однією з головних причин виникнення ішемічних інсультів. При цьому захворюванні йде від передсердя, імпульс змушує стінки судин серця неконтрольовано скорочуватися 400-500 разів на хвилину за норми – 50-60.

Ризик виникнення тромбів при такому патологічному ритмі зростає в п’ять разів і, відповідно, в п’ять разів вищим стає ризик виникнення інсультів.

Джерело: Олег Самчук