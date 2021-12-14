Медиками Первого территориального медицинского объединения Львова проведена уникальная в своем роде операция по заморозке отдельных участков сердечной мышцы, которые провоцировали тяжелейшую мерцательную аритмию.

Пациентом стал львовянин в возрасте 62 года, который страдал аритмией почти четыре года. Ситуация крайне осложнялась тем, что пациент не мог принимать разжижающие кровь препараты, поскольку имеет только одну почку.

По сути в ближайшей перспективе мужчине неотвратимо грозил инсульт, поскольку приступы аритмии повторялись несколько раз в сутки.

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Как сообщается, с целью обезвредить пораженные участки сердечной мышцы пациенту был введен жидкий азот с температурой 60 градусов.

Как рассказал в своем комментарии одному из украинских информационных агентств и.о. директора территориального медобъединения Олег Самчук, мерцательной аритмией страдают почти 800 тыс. украинцев.

— Раньше они не имели шанса выздороветь, потому что болезнь не лечится медикаментозно: лекарства разве что только разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба, — отметил хирург.

По его словам, метод заморозки, или криоабляции, дает возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы выздороветь после такого вмешательства – 90%.

Чуть позже процедура криоабляции была проведена еще двум пациентам.

Для справки. Мерцательная аритмия является одной из главных причин возникновения ишемических инсультов. При этом заболевании идущий от предсердия импульс заставляет стенки сосудов сердца неконтролируемо сокращаться 400-500 раз в минуту при норме – 50-60.

Риск возникновения тромбов при таком патологическом ритме возрастает в пять раз и соответственно в пять раз выше риск возникновения инсультов.

Источник: Олег Самчук