У Львові лікарі врятували 15-річного підлітка із Закарпаття зі складною судинною вадою нирки. Це вдалося зробити за допомогою найсучаснішої візуалізації – лапароскопічної стійки з технологіями 3D і 4К.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. Лікарі стверджують, що найбільш поширене захворювання, яке потребує такого лікування, – це гідронефроз (значне розширення порожнини нирки і витончення її паренхіми через порушення прохідності сечоводу).

У лівій нирці Мирослава виявили складну судинну ваду, поєднану з гідронефрозом. За словами спеціалістів, у хлопця додаткові судини йшли до нижнього краю нирки та перетискали сечовід у місці, де він з’єднаний з нирковою мискою. Ця аномалія і була причиною застою сечі, болю і поступового руйнування нирки.

Пошкодити судини не можна, тому потрібна філігранно витончена робота – висікти звужену ділянку сечоводу, з’єднати ниркову миску і сечовід з іншого боку від цих аномальних судин. Розсікти ці судини не можна, бо це приведе до загибелі (інфаркту) частини нирки, а потім і всього органу.

У такій складній ситуації урологам допомогла нова лапароскопічна відеостійка з технологіями 3D і 4К, яка дала змогу провести операцію з мінімальним ризиком.

Операція пройшла успішно. Мирослава вже виписали з лікарні, він добре почувається.

Минулого року урологи виконали 12 таких технічно складних реконструктивно-пластичних операцій цим методом.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит