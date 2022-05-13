Гідронефроз у новонароджених – що це і чому не варто затягувати з візитом до лікаря

Українські урологи доволі часто зіштовхуються з випадками гідронефрозу у новонароджених дітей. Це доволі часта патологія, для якої характерне збільшення розмірів нирки, розширення її порожнистої системи, що провокує ускладнення відтоку сечі.

Чому вона виникає та що робити, розповів дитячий уролог Андрій Поцюрко.

Що провокує гідронефроз:

погана екологія;

спосіб життя майбутніх батьків (куріння, алкоголь, наркотики тощо);

вірусні інфекції та інші захворювання матері під час вагітності;

стрес;

генетичні фактори.

Під час хвороби часто в таких випадках приєднується запальний процес в нирках, розвивається пієлонефрит. Під час уретерогідронефрозу спостерігається розширення як сечоводу, так і ниркової миски та чашок, що виникає через порушення відтоку сечі сечоводом.

– Часто хвороба діагностується ще пренатально. А одразу після народження дитинки батькам потрібно зателефонувати до клініки та погодити з лікарем дату та час свого візиту на консультацію та діагностику, – говорить Андрій Поцюрко.

За його словами, під час огляду дитини лікар визначає подальшу тактику лікування та спостереження. За необхідності оперативне втручання з відновлення прохідності сечових шляхів новонародженим проводиться невідкладно.

Без належного лікування це може викликати атрофію.

Джерело: Львівська Обласна Дитяча Клінічна Лікарня Охматдит