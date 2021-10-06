У Києві лікарі врятували життя дворічної дівчинки, у якої відмовили легені, серце та нирки.

Ще у липні 2021 року у неї зафіксували харчове отруєння. Спочатку батьки дитини звернулися до приватної клініки. Однак стан погіршився через інфекцію, остання спровокувала гостру ниркову недостатність із необхідністю проведення діалізу.

До Охматдиту дитина потрапила на четверту добу хвороби, яка не відступала та викликала пневмонію.

– Увесь час батьки були поруч із дитиною, і сатурація на позначці 50%, попри адекватну терапію, була як вирок, – йдеться у повідомленні.

У такому стані дитину під’єднали до апарата екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), який дає змогу тимчасово замінити функції легень та серця.

– 12 діб невизначеності та щоденного хвилювання, хірургічно накладена трахеостома, діагностичні бронхоскопії, і ще один “подарунок” – токсичний кардит. Якщо простіше: серце працювало менше ніж на половину норми, – пишуть представники Охматдиту.

Лікарі залучили значні ресурси, поєднали ЕКМО та замісну ниркову терапію. На щастя, життя дитини вдалося врятувати.

Нині криза лишилася позаду, у середині вересня дівчинку виписали.

Джерело: НДСЛ Охматдит