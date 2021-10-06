В Киеве врачи спасли жизнь двухлетней девочки, у которой отказали легкие, сердце и почки.
Еще в июле 2021 года у нее зафиксировали пищевое отравление. Сначала родители ребенка обратились в частную клинику. Однако состояние ухудшилось из-за инфекции, последняя спровоцировала острую почечную недостаточность с необходимостью проведения диализа.
В Охматдет ребенок попал на четвертые сутки болезни, которая не отступала и вызвала пневмонию.
— Все время родители были рядом с ребенком, и сатурация на отметке 50%, несмотря на адекватную терапию, была как приговор, — говорится в сообщении.
В таком состоянии ребенка подсоединили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который позволяет временно заменять функции легких и сердца.
— 12 суток неопределенности и ежедневного волнения, хирургически наложенная трахеостома, диагностические бронхоскопии, и еще один “подарок” — токсический кардит. Если проще: сердце работало менее чем на половину нормы, — пишут представители Охматдета.
Врачи привлекли значительные ресурсы, объединили ЭКМО и заместительную почечную терапию. К счастью, жизнь ребенка удалось спасти.
Сейчас кризис осталась позади, в середине сентября девочку выписали.
Источник: НДСБ Охматдет