В Киеве врачи спасли жизнь двухлетней девочки, у которой отказали легкие, сердце и почки.

Еще в июле 2021 года у нее зафиксировали пищевое отравление. Сначала родители ребенка обратились в частную клинику. Однако состояние ухудшилось из-за инфекции, последняя спровоцировала острую почечную недостаточность с необходимостью проведения диализа.

В Охматдет ребенок попал на четвертые сутки болезни, которая не отступала и вызвала пневмонию.

— Все время родители были рядом с ребенком, и сатурация на отметке 50%, несмотря на адекватную терапию, была как приговор, — говорится в сообщении.

В таком состоянии ребенка подсоединили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который позволяет временно заменять функции легких и сердца.

— 12 суток неопределенности и ежедневного волнения, хирургически наложенная трахеостома, диагностические бронхоскопии, и еще один “подарок” — токсический кардит. Если проще: сердце работало менее чем на половину нормы, — пишут представители Охматдета.

Врачи привлекли значительные ресурсы, объединили ЭКМО и заместительную почечную терапию. К счастью, жизнь ребенка удалось спасти.

Сейчас кризис осталась позади, в середине сентября девочку выписали.

Источник: НДСБ Охматдет