На Тернопільщині передчасно народилося немовля вагою лише 540 грамів. Лікарі приймали пологи на 26-му тижні вагітності матері.

Про це повідомили у КНП Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр Мати і дитина Тернопільської обласної ради. Лікарі зазначили, що дівчинка перебувала у медзакладі понад два місяці.

– Велика праця і зусилля були докладені колективом неонатологів, які 67 днів працювали над тим, щоб дитина із 540 грамами на сьогодні мала 1 кг 600 г, і ми змогли переводити її на наступні етапи, щоб вона могла продовжувати далі жити, – розповів генеральний директор обласного перинатального центру Мати і дитина Віктор Овчарук.

Нині дитину переводять до обласної дитячої лікарні, де вона деякий час перебуватиме під наглядом лікарів.

Спеціалісти центру додали, що батьки приходили до маленької Ані декілька разів на день. Вони брали участь у догляді, годуванні та виходжуванні, зокрема методом кенгуру.

За даними перинатального центру, щороку в області народжується близько 30-50 діток з екстремальною масою до 1 кг. Хоч не всіх вдається врятувати, але цей відсоток низький.

Нещодавно у Сінгапурі з лікарні виписали дитину, яку під час народження вважали найменшою у світі. Немовля з початковою вагою 212 грамів (приблизно як яблуко) та зростом 24 сантиметри перебувало на інтенсивному лікуванні 13 місяців.

Мати народила дівчинку шляхом екстреного кесаревого розтину на 25-му тижні вагітності. Детальніше про найменше немовля у світі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Неля Скубенко, Файне місто

Фото: Неля Скубенко