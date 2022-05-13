Організовано чотирнадцятий “конвой життя” для евакуації онкохворих дітей із зон бойових дій в передові клініки Європейського Союзу.

Про це пресслужба Міністерства охорони здоров’я України повідомила на своїй сторінці у Facebook.

– Це діти з Київщини, Харківщини, Львівщини, Волині, Дніпра. Разом з рідними вони спочатку були направлені в Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр для необхідного обстеження та медичної підтримки. Після цього – до Польщі, де діти продовжать боротьбу з хворобою.

Повідомляється, що всім їм онкологію діагностували вперше.

Загалом вже 515 тяжкохворих дітей з усієї України евакуйовано за кордон на продовження лікування в клініках 12 країн.

Це діти з онкологічними та онкогематологічними, неврологічними та іншими важкими патологіями.

Фото: МОЗ