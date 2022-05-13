Медики Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит в останні роки все частіше стикаються з випадками діагностування жовчнокам’яної хвороби у дітей.

Ось і нещодавно до фахівців хірургічного відділення нашої лікарні звернулися батьки 17-річної дівчинки одного з районів Львівщини, яка скаржилася на часті болі у верхніх відділах живота, нудоту і блювоту. Останні виникали переважно після вживання жирної і смаженої їжі.

За словами медиків, прийом різних курсів медикаментозної терапії приносив лише тимчасове полегшення. Дитині було проведено комплекс лабораторно-інструментальних обстежень для виключення можливої супутньої патології печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози.

Після обстежень було встановлено діагноз – жовчнокам’яна хвороба, симптоматичний холецистолітіаз, що є показанням для операції з видалення жовчного міхура, медичною мовою – хоцецистектомії.

Повідомляється, що операція була виконана лапароскопічним методом, тобто через окремі проколи живота діаметром 5-10 мм, що є на сьогодні золотим стандартом хірургічного лікування цього захворювання.

На третю післяопераційну добу пацієнтка була виписана додому. Тепер вона забуде про колишні болі в животі й зможе їсти будь-яку їжу.

Оскільки в останні роки зростає число дітей з жовчнокам’яною хворобою, сьогодні досить актуальним є питання профілактики виникнення захворювання.

Насамперед це здорове і регулярне харчування, уникнення малорухливого способу життя, а також своєчасне звернення до медичних фахівців у разі виникнення патології травного тракту.

Записатися на консультацію до фахівців клініки можна за такими телефонами: 098 050 68 01, 098 050 68 07

Джерело: Охматдит Львова