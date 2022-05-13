Медики Львовской областной детской клинической больницы Охматдет в последние годы все чаще сталкиваются со случаями диагностирования желчнокаменной болезни у детей.

Вот и недавно к специалистам хирургического отделения нашей больницы обратились родители 17-летней девочки одного из районов Львовщины, которая жаловалась на частые боли в верхних отделах живота, тошноту и рвоту. Последние возникали преимущественно после употребления жирной и жареной пищи.

По словам медиков, прием различных курсов медикаментозной терапии приносил лишь временное облегчение. Ребенку был проведен комплекс лабораторно-инструментальных обследований для исключения возможной сопутствующей патологии печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы.

После обследований был установлен диагноз — желчнокаменная болезнь, симптоматический холецистолитиаз, что является показанием для операции по удалению желчного пузыря, на медицинском языке — хоцецистэктомии.

Сообщается, что операция была выполнена лапароскопическим методом, то есть через отдельные проколы живота диаметром 5-10 мм, что является на сегодняшний день золотым стандартом хирургического лечения данного заболевания.

На третьи послеоперационные сутки пациентка была выписана домой. Теперь она забудет о прежних болях в животе и сможет есть любую пищу.

Поскольку в последние годы растет число детей с желчнокаменной болезнью, сегодня достаточно актуален вопрос профилактики возникновения заболевания.

В первую очередь это здоровое и регулярное питание, избегание малоподвижного образа жизни, а также своевременное обращение к медицинским специалистам при возникновении патологии пищеварительного тракта.

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Источник: Охматдет Львова