Черкаські волонтери отримали запит від харківського військового шпиталю на медичний автотранспорт.

Кинулись шукати, зокрема, і серед іноземних партнерів.

Відгукнулись німці. У співпраці з Червоним Хрестом Німеччини вони допомогли отримати цілий медичний автобус.

У Німеччині це була лікарня на колесах, яка їздила до стареньких. Під час пандемії коронавірусу це був мобільний пункт щеплення.

Нині німецькі спеціалісти переобладнали його під реанімобіль. Він тепер рятуватиме поранених дорогою до лікарні.

Тут є де розгорнути операційну, автобус обладнано необхідними для цього апаратами, зокрема, УЗД, для штучної вентиляції легенів.

Крім того, небайдужі німецькі громадяни також передали два десятитонних буса медикаментів, продуктів і засобів гігієни.

У звичайному одеському гаражі вантажні буси перетворюються на автомобілі для евакуації поранених. Один з ініціаторів цього проєкту Дмитро Євротинський розповів, що ідея виникла після перегляду новин, де він почув, що для евакуації поранених не вистачає спецтранспорту. Разом з однодумцями, які допомагають із закупівлею транспорту в Європі, вони підготували вже три евакоавтобуси.

Фото: Ірина Цимбал