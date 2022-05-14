Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

На Харківщину з Німеччини приїхав реанімаційний автобус, в якому можна робити операції

14 Травня 2022, 17:55
Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV
автобус-реанимобиль

Черкаські волонтери отримали запит від харківського військового шпиталю на медичний автотранспорт.

Кинулись шукати, зокрема, і серед іноземних партнерів.

Відгукнулись німці. У співпраці з Червоним Хрестом Німеччини вони допомогли отримати цілий медичний автобус.

У Німеччині це була лікарня на колесах, яка їздила до стареньких. Під час пандемії коронавірусу це був мобільний пункт щеплення.

Нині німецькі спеціалісти переобладнали його під реанімобіль. Він тепер рятуватиме поранених дорогою до лікарні.

автобус-реанимобиль

Тут є де розгорнути операційну, автобус обладнано необхідними для цього апаратами, зокрема, УЗД, для штучної вентиляції легенів.

Читайте також:
протезБезкоштовне протезування в Польщі: запущена програма допомоги українцям з ампутованими кінцівками

Крім того, небайдужі німецькі громадяни також передали два десятитонних буса медикаментів, продуктів і засобів гігієни.

У звичайному одеському гаражі вантажні буси перетворюються на автомобілі для евакуації поранених. Один з ініціаторів цього проєкту Дмитро Євротинський розповів, що ідея виникла після перегляду новин, де він почув, що для евакуації поранених не вистачає спецтранспорту. Разом з однодумцями, які допомагають із закупівлею транспорту в Європі, вони підготували вже три евакоавтобуси.

Фото: Ірина Цимбал

Теги
Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь