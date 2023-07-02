Вчені Лундського університету у Швеції допомогли українським мікробіологам вивчити бактеріальну резистентність серед поранених на війні пацієнтів.

Результати показують, що багато українців були вражені бактеріями, які виявляли надзвичайно високий рівень стійкості до антибіотиків.

– Я був свідком безлічі ситуацій, пов’язаних із бактеріями. Однак мушу визнати, що ніколи раніше не стикався з такими стійкими бактеріями, – каже професор клінічної мікробіології Крістіан Рісбек.

Він розповів, що коли з ним зв’язався мікробіолог із Вінницького університету Олександр Назарчук, не було жодних сумнівів у тому, що він зможе допомогти.

Крім усіх людських страждань, викликаних війною в Україні, триває ще одна битва – невидима боротьба з резистентними бактеріями.

Це стало очевидним, коли Крістіан Рісбек і його колеги проаналізували проби українських пацієнтів із важкими пораненнями, багато з яких мали опіки.

За словами вчених, пацієнти заразилися в лікарні, насамперед через переповнені палати та зруйновану інфраструктуру.

Зразки було взято у 133 дорослих, які зазнали поранень, і восьми немовлят із діагнозом пневмонія, які були госпіталізовані в три різні лікарні в Україні.

Дослідники помітили, що деякі з грамнегативних бактерій виявляють стійкість до протимікробних препаратів широкого спектра дії, включно з нещодавно розробленими антибіотиками.

– Ба більше, майже 10% зразків містили бактерії, що демонструють стійкість навіть до нашого останнього антибіотика колістину, – зазначив клінічний мікробіолог.

За його словами, вченим уже доводилося стикатися з подібними випадками в Індії та Китаї, але ніщо не зрівняється зі ступенем стійкості, який спостерігається в цьому дослідженні. Цілих шість відсотків усіх зразків містили бактерії, стійкі до всіх антибіотиків, зазначає Крістіан Рісбек.

За словами професора, Україні вкрай важливо допомогти у вирішенні цієї ситуації. Оскільки існує очевидний ризик подальшого поширення резистентних бактерій по всьому європейському регіону.