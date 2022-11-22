Велике нове дослідження, яке проводилося в рамках великої дослідницької програми Глобальний тягар хвороб, розглядало смерть від 33 поширених бактеріальних збудників та 11 типів інфекцій у 204 країнах та територіях.

З’ясувалося, що патогени пов’язані з 7,7 млн смертей, 13,6% від загального числа в світі, в 2019 році, за рік до початку пандемії Covid-19. Це зробило бактерії другою провідною причиною смерті після ішемічної хвороби серця.

Повідомляється, що лише п’ять із 33 бактерій були відповідальними за половину цих смертей: золотистий стафілокок, кишкова паличка, пневмокок, клебсієла пневмонія та синьогнійна паличка.

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Так, S. Aureus – це бактерія, яка часто зустрічається на шкірі і в ніздрях людини і викликає цілу низку захворювань, в той час як кишкова паличка зазвичай викликає харчове отруєння.

– Ці нові дані вперше розкривають всі масштаби глобальної проблеми громадської охорони здоров’я, пов’язаної з бактеріальними інфекціями, — сказав співавтор дослідження, директор американського Інституту показників і оцінки здоров’я Крістофер Мюррей.

Дослідження вказує на різкі відмінності між бідними і багатими регіонами: в країнах Африки на південь від Сахари від бактеріальних інфекцій загинуло 230 осіб на 100 тис. населення.

Цей показник впав до 52 осіб на 100 тис. в, як відзначають дослідники, суперрегіоні з високим рівнем доходу, який включає країни Західної Європи, Північної Америки та Австралазії.

Автори закликали до збільшення фінансування, в тому числі для нових вакцин, щоб зменшити число смертей, а також застерігають від необгрунтованого використання антибіотиків.