В новом крупном исследовании, которое проводилось в рамках обширной исследовательской программы Глобальное бремя болезней, рассматривались случаи смерти от 33 распространенных бактериальных патогенов и 11 типов инфекций в 204 странах и территориях.

Выяснилось, что патогены связаны с 7,7 млн смертей, 13,6% от общего числа в мире, в 2019 году, за год до начала пандемии Covid-19. Это сделало бактерии второй по значимости причиной смерти после ишемической болезни сердца.

Сообщается, что только пять из 33 бактерий были ответственны за половину этих смертей: золотистый стафилококк, кишечная палочка, пневмококк, клебсиелла пневмония и синегнойная палочка.

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Так, S. aureus — это бактерия, которая часто встречается на коже и в ноздрях человека и вызывает целый ряд заболеваний, в то время как кишечная палочка обычно вызывает пищевое отравление.

— Эти новые данные впервые раскрывают все масштабы глобальной проблемы общественного здравоохранения, связанной с бактериальными инфекциями», — сказал соавтор исследования, директор американского Института показателей и оценки здоровья Кристофер Мюррей.

Исследование указывает на резкие различия между бедными и богатыми регионами: в странах Африки к югу от Сахары от бактериальных инфекций погибло 230 человек на 100 тыс. населения.

Этот показатель упал до 52 человек на 100 тыс. в, как отмечают исследователи, суперрегионе с высоким уровнем дохода, который включает страны Западной Европы, Северной Америки и Австралазии.

Авторы призвали к увеличению финансирования, в том числе для новых вакцин, чтобы уменьшить число смертей, а также предостерегают от необоснованного использования антибиотиков.