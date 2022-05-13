У более половины людей, которые болели коронавирусом и были госпитализированы, фиксируются признаки болезни спустя два года.

Ученые продолжили изучать длительный Covid-19 и столкнулись с такими результатами, которыми они поделились в журнале Lancet Respiratory Medicine.

— Наши результаты показывают, что для определенной части госпитализированных после Covid-19, хотя у них может быть излечена первоначальная инфекция, для полного выздоровления требуется более двух лет, — отметил ведущий автор, профессор Бинь Цао.

В ходе исследования ученые оценили состояние здоровья 1 192 участников с острым Covid-19, лечившихся в больнице Цзинь Инь-тан в Ухане, Китай, с 7 января по 29 мая 2020 года, через шесть месяцев, 12 месяцев и два года. Средний возраст при выписке был 57 лет.

Согласно результатам, через шесть месяцев после первоначального заболевания 68% пациентов сообщили о хотя бы одном длительном симптоме коронавируса, а через два года — более половины, 55%. Наиболее часто сообщалось об утомляемости или мышечной слабости.

Независимо от тяжести исходного заболевания, через два года каждый десятый больной — 11% — не вернулся к работе.

Через два года после первоначального заболевания состояние здоровья пациентов было хуже, чем у других людей в целом: 31% сообщали об усталости или мышечной слабости, 31% — о проблемах со сном.

Читайте также: Билл Гейтс заболел коронавирусом

При этом авторы признали ограничения своего исследования. Существует также вероятность предвзятости информации при анализе состояния своего здоровья пациентами.

Уже более двух лет прошло с момента появления первых случаев коронавируса в мире, однако человечеству пока не удалось полностью преодолеть вирус. Исследования продолжаются.

Источник: The Lancet