Основатель компании Microsoft Билл Гейтс получил положительный тест на Covid-19. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

– У меня положительный тест на Covid-19. У меня легкие симптомы, я следую советам экспертов. Изолировался, пока не стану здоровым, – написал американский бизнесмен.

Также Билл Гейтс добавил, что полностью вакцинирован от коронавирусной болезни и недавно получил бустерную дозу.

В начале мая Гейтс в интервью одному из американских СМИ рассказал, что возможно появление более смертельного и заразного варианта коронавируса.

– Я не хочу быть голосом гибели и мрака, но существует 5% риска того, что мы еще не видели худшего, – отмечал бизнесмен.

Билл Гейтс еще в декабре 2021 года предупреждал своих подписчиков в Twitter, что наступает самая плохая часть пандемии Covid-19.