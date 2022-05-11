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Білл Гейтс захворів на коронавірус

11 Травня 2022, 13:24
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Білл Гейтс захворів на коронавірус
Джерело: Dreamstime

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс отримав позитивний тест на Covid-19. Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

– У мене позитивний тест на Covid. Я відчуваю легкі симптоми, дотримуюся порад експертів. Ізолювався, доки не стану здоровим, – написав американський бізнесмен.

Також Білл Гейтс додав, що повністю вакцинований від коронавірусної хвороби і нещодавно отримав бустерну дозу.

На початку травня Гейтс в інтерв’ю одному з американських ЗМІ розповів, що можлива поява більш смертельного і заразного варіанту коронавірусу.

– Я не хочу бути голосом загибелі й мороку, але існує 5% ризику того, що ми ще не бачили найгіршого, – зазначав бізнесмен.

 Білл Гейтс ще у грудні 2021 року попереджав своїх підписників у Twitter, що настає найгірша частина пандемії Covid-19.

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Джерело: Білл Гейтс

Теги
Microsoft, Білл Гейтс, Коронавирус Covid-19
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