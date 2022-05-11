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Генсек НАТО Єнс Столтенберг захворів на Covid-19

11 Травня 2022, 12:01
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Єнс Столтенберг
Джерело: Depositphotos

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав позитивний тест на Covid-19. Про це повідомила представник організації Оана Лунгеску.

У своєму твіттері Лунгеску написала, що генсек НАТО Єнс Столтенберг склав тест на коронавірус і він виявився позитивним.

Йєнс Столтенберг продовжуватиме працювати в дистанційному режимі, оскільки переносить захворювання у легкій формі.

Генсек НАТО повністю вакцинований від Covid-19 та зробив бустерну дозу, додала Лунгеску.

Тим часом у Китаї продовжуються безпрецедентні заходи щодо боротьби з коронавірусом. Шанхай нещодавно призупинив роботу двох останніх ліній метро, ​​які досі працювали. Це стало першим випадком, коли всю міську систему метрополітену було відключено.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Йенс Столтенберг, Коронавирус Covid-19, НАТО
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