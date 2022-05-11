Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг отримав позитивний тест на Covid-19. Про це повідомила представник організації Оана Лунгеску.

У своєму твіттері Лунгеску написала, що генсек НАТО Єнс Столтенберг склав тест на коронавірус і він виявився позитивним.

Йєнс Столтенберг продовжуватиме працювати в дистанційному режимі, оскільки переносить захворювання у легкій формі.

Генсек НАТО повністю вакцинований від Covid-19 та зробив бустерну дозу, додала Лунгеску.

Тим часом у Китаї продовжуються безпрецедентні заходи щодо боротьби з коронавірусом. Шанхай нещодавно призупинив роботу двох останніх ліній метро, ​​які досі працювали. Це стало першим випадком, коли всю міську систему метрополітену було відключено.