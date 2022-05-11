Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный тест на Covid-19. Об этом сообщила представитель организации Оана Лунгеску.

В своем Twitter Лунгеску написала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Йенс Столтенберг будет продолжать работать в дистанционном режиме, так как переносит заболевание в легкой форме.

Генсек НАТО полностью вакцинирован от Covid-19 и сделал бустерную дозу, добавила Лунгеску.

Тем временем в Китае продолжаются беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Шанхай недавно приостановил работу двух последних линий метро, ​​которые все еще работали. Это стало первым случаем, когда вся городская система метрополитена была отключена.