У понад половини людей, які хворіли на коронавірус і були госпіталізовані, фіксуються ознаки хвороби через два роки.

Науковці продовжили вивчати тривалий Covid-19 і зіштовхнулися з такими результатами, якими вони поділилися в журналі Lancet Respiratory Medicine.

– Наші результати показують, що для певної частини госпіталізованих після Covid-19, хоча у них може бути вилікована початкова інфекція, для повного одужання потрібно понад два роки, – зазначив провідний автор, професор Бінь Цао.

Під час дослідження науковці оцінили стан здоров’я 1 192 учасників з гострим Covid-19, які лікувалися в лікарні Цзінь Інь-тан в Ухані, Китай, з 7 січня до 29 травня 2020 року, через шість місяців, 12 місяців і два роки. Середній вік під час виписки був 57 років.

Згідно з результатами, через шість місяців після початкового захворювання 68% пацієнтів повідомили про хоча б один тривалий симптом коронавірусу, а через два роки – понад половина, 55%. Найчастіше повідомлялося про стомлюваність або м’язову слабкість.

Незалежно від тяжкості початкового захворювання, через два роки кожен десятий хворий – 11% – не повернувся до роботи.

Через два роки після первинного захворювання стан здоров’я пацієнтів був гіршим, ніж у інших людей загалом: 31% повідомляли про втому або м’язову слабкість, 31% – про проблеми зі сном.

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Однак автори визнали обмеження свого дослідження. Існує також можливість упередженості інформації під час аналізу стану свого здоров’я пацієнтами.

Вже понад два роки минуло з моменту появи перших випадків коронавірусу у світі, проте людству поки що не вдалося повністю подолати вірус. Дослідження продовжуються.

Джерело: The Lancet