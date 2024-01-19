Как мелисса влияет на организм и в чем целебная сила этого растения. Факты ICTV вместе с фитотерапевтом Сергеем Волошиным расскажут о пользе мелиссы лекарственной, кому ее можно употреблять, а кому — нет.

Хотя родиной этого растения считается Средиземноморье, оно хорошо прижилось на украинской земле. Мелиссу лекарственную в нашей стране испокон веков используют в лечебных целях. По содержанию ценных компонентов мелисса почти не уступает перечной мяте, так как принадлежит к тому же семейству растений.

От чего помогает мелисса

В народе бытует мнение, что мелисса является лишь успокаивающим растением, которое помогает при неврозах, депрессиях, нарушениях сна, нервных напряжениях. Но оказывается, это не основная ее функция.

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Мелисса лекарственная эффективно помогает лечить весь желудочно-кишечный тракт: болезни печени, хронические холециститы, панкреатит и сахарный диабет. Фитотерапевты говорят, что мелисса одно из тех растений, которое эффективно помогает в борьбе с сахарным диабетом.

— Существует мнение, что сахарный диабет — это неизлечимая болезнь. Об этом очень много говорят. Это как бы клеймо человеку на всю жизнь. Я так не считаю. Я убежден, что мелисса в комплексе с другими растениями и средствами помогает нормализовать уровень сахара в крови, — говорит Сергей Волошин.

Кроме того, по словам фитотерапевта, мелисса борется с причиной сахарного диабета. А именно — с нарушением обмена веществ. Ведь известно, что когда нарушен обмен веществ, то неправильно работает немало наших органов, в том числе и на гормональном уровне.

Также пригодится мелисса лекарственная при головных болях, спазмах в желудке или болезненных менструациях. Чай из мелиссы способен значительно улучшить состояние человека. Все благодаря спазмолитическому и болеутоляющему действию. Рекомендуют мелиссу и при болезнях мочеполовой системы.

— Тем кто имеет камни или песочек в мочевом пузыре, она пригодится. В комплексе с такими травами, как, например, вереск обыкновенный и пустырник, мелисса очень хорошо справляется с проблемами мочеполовой системы. С циститом, уретритом и простатитом у мужчин, — рассказывает травник.

Также полезным является сочетание мелиссы лекарственной с мятой перечной и ромашкой. Смесь этих трех компонентов помогает при гастрите, а также в борьбе с гельминтами. А еще, мелисса лекарственная — хороший антиоксидант, препятствующий старению организма.

Чай из мелиссы

Мелисса заваривается так же, как и обычный чай: 1 ст. ложку очень измельченного сырья заливаем 200 мл кипятка, 10 мин настаиваем и можно употреблять. Однако учтите, что за сутки рекомендовано пить не более одного стакана такого напитка. Прием можно разделить на 3-4 части. Последний раз чай из мелиссы рекомендовано выпить перед сном.

— Можно также делать настойки из мелиссы. Пропорции 1:5 (мелисса и спирт). В течение 14 дней настаиваем в темном месте. Употреблять по 15-20 капель на 30 мл воды трижды в сутки, — рекомендует Сергей Волошин.

Кому нельзя чай из мелиссы

Людям с низким давлением лучше воздержаться от употребления мелиссы лекарственной. Потому что чай с этим растение способен снижать артериальное давление. Следовательно, может быть головокружение и слабость.

Но несмотря на то, что мелиссу лекарственную считают одной из самых безопасных трав, будьте осторожны. Перед употреблением с лечебной целью проконсультируйтесь с врачом.