Врач-офтальмолог и участник реалити Пара на миллион на Новом канале Андрей Дзюба поделился полезными советами, как правильно выбрать очки для зрения.

По словам Андрея, многие считают очки только аксессуаром, не учитывая медицинских нюансов. Их даже покупают в переходах или супермаркетах. Но такая экономия может сыграть злую шутку со здоровьем.

— Представляете, если бы все покупали обувь одного размера. Но нет, вы всегда выбираете свой размер, цвет, форму. С очками – аналогично, – отметил Андрей.

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Недостатки готовых очков:

продаются без рецепта. Большинству пациентов нужны разные диоптрии. А у готовых очков нет таких вариантов, поэтому возникает недокоррекция или гиперкоррекция, что приводит к ухудшению зрения;

межзрачковое расстояние. Центр зрачка должен всегда совпадать с центром линзы. Расстояние измеряют пупиллометром или линейкой. Для дальнозоркости и близорукости это два совершенно разных расстояния. Далеко не все об этом знают;

низкое качество линз. В готовых очках всегда стоят обычные дешевые линзы. Соответственно, картинка не совсем хорошая, что приводит к проблемам со зрением;

отсутствие специального покрытия. В готовых очках нет ни антибликового, ни олеофобного покрытия, да и какого-либо другого.

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