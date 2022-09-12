Лікар-офтальмолог і учасник реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Андрій Дзюба поділився корисними порадами, як правильно вибрати окуляри для зору.

За словами Андрія, багато хто вважає окуляри тільки аксесуаром, не враховуючи медичних нюансів. Їх навіть купують в переходах або супермаркетах. Але така економія може зіграти злий жарт зі здоров’ям.

– Уявляєте, якби всі купували взуття одного розміру. Але ні, ви завжди вибираєте свій розмір, колір, форму. З окулярами – аналогічно, – зазначив Андрій.

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Недоліки готових окулярів:

продаються без рецепта. Більшості пацієнтів потрібні різні діоптрії. А у готових о кулярів немає таких варіантів, тому виникає недокорекція або гіперкорекція, що призводить до погіршення зору;

немає таких варіантів, тому виникає недокорекція або гіперкорекція, що призводить до погіршення зору; міжзінична відстань. Центр зіниці повинен завжди збігатися з центром лінзи. Відстань вимірюють пупіллометром або лінійкою. Для далекозорості і короткозорості це два абсолютно різних відстані. Далеко не всі про це знають;

низька якість лінз. У готових окулярах завжди стоять звичайні дешеві лінзи. Відповідно, картинка не зовсім хороша, що призводить до проблем із зором;

відсутність спеціального покриття. У готових окулярах немає ні антиблікового, ні олеофобного покриття, та й будь-якого іншого.

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