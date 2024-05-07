Команда ученых университетов Кембриджа и Оксфорда и Калифорнийского технологического института создала вакцину, которая потенциально может защитить от широкого спектра коронавирусов, включая разновидности, о которых еще даже не известно.

Превентивная вакцинология

— Экспериментальная прививка, испытанная на мышах, знаменует собой изменение стратегии в сторону превентивной вакцинологии, когда вакцины разрабатываются до появления потенциально пандемического вируса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина изготавливается путем присоединения безвредных белков различных коронавирусов к мельчайшим наночастицам, которые затем вводятся, чтобы подготовить защитные силы организма к борьбе с вирусами, если они когда-либо вторгнутся.

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Как это работает

По словам ученых, поскольку вакцина обучает иммунную систему нацеливаться на белки, которые являются общими для многих различных типов коронавируса, защита, которую она вызывает, чрезвычайно широка, что делает ее эффективной против известных и неизвестных вирусов одного и того же семейства.

Испытания на мышах показали, что вакцина вызвала широкий иммунный ответ на коронавирусы, включая Sars-Cov-1, патоген, вызвавший вспышку SARS в 2003 году, хотя белки этого вируса не были добавлены в наночастицы вакцины.

Использовать в качестве Covid-бустера

Как отмечают исследователи, если бы вакцина оказалась безопасной и эффективной для людей, одним из вариантов было бы использовать ее в качестве Covid-бустера с дополнительным преимуществом, заключающимся в защите от других коронавирусов.

По словам старшего автора исследования, профессора Марка Ховарт, ученые проделали большую работу по быстрому созданию чрезвычайно эффективной вакцины против Covid-19 во время последней пандемии, но в мире все еще наблюдался масштабный кризис с огромным количеством смертей.