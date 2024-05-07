Команда вчених університетів Кембриджа й Оксфорда та Каліфорнійського технологічного інституту створила вакцину, яка потенційно може захистити від широкого спектра коронавірусів, включно з різновидами, про які ще навіть не відомо.

Превентивна вакцинологія

– Експериментальне щеплення, випробуване на мишах, знаменує собою зміну стратегії в бік превентивної вакцинології, коли вакцини розробляються до появи потенційно пандемічного вірусу, – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцину виготовляють шляхом приєднання нешкідливих білків різних коронавірусів до найдрібніших наночастинок, які потім вводять, щоб підготувати захисні сили організму до боротьби з вірусами, якщо вони коли-небудь вторгнуться.

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Як це працює

За словами вчених, оскільки вакцина навчає імунну систему націлюватися на білки, які є спільними для багатьох різних типів коронавірусу, захист, який вона спричиняє, є надзвичайно широким, що робить її ефективною проти відомих і невідомих вірусів одного і того ж сімейства.

Випробування на мишах показали, що вакцина викликала широку імунну відповідь на коронавіруси, включно з Sars-Cov-1, патогеном, що спричинив спалах SARS 2003 року, хоча білки цього вірусу не були додані в наночастинки вакцини.

Використовувати як Covid-бустер

Як зазначають дослідники, якби вакцина виявилася безпечною та ефективною для людей, одним із варіантів було б використовувати її як Covid-бустер із додатковою перевагою, що полягає в захисті від інших коронавірусів.

За словами старшого автора дослідження, професора Марка Ховарта, вчені виконали велику роботу зі швидкого створення надзвичайно ефективної вакцини проти Covid-19 під час останньої пандемії, але у світі все ще спостерігалася масштабна криза з величезною кількістю смертей.