Как часто кормящей маме советуют есть побольше калорийной пищи, чтобы молоко для ребеночка стало пожирнее? Частично это миф. Жирность грудного молока не зависит от питания матери.

— Но то, что калорийность пищи нужно увеличить — это правда, — говорит врач-педиатр Оксана Карназей. — Потому что у женщины увеличиваются энергозатраты, которые необходимо компенсировать питанием.

В первые месяцы, когда лактация налаживается, нужно больше следить за тем, чтобы молоко не застаивалось в груди.

Поэтому ребенка, если он спит больше двух часов, нужно будить. Но делать это надо аккуратно: возьмите малыша на руки, положите рядом с собой. Погладьте ему щечки, почешите спинку и прикладывайте к груди, как только он проснется.

Не стоит думать, что кормление по требованию относится только к малышу. Есть еще и потребности мамы. Если молоко прибыло, а кроха спит, грудь матери начинает распирать, что некомфортно. К тому же может начаться лактостаз и мастит.

Не нужно также накапливать молоко, потому что в итоге организм станет вырабатывать его меньше. Чем реже прикладывается ребенок к груди и чем меньше молока он высасывает, тем меньше его и вырабатывается. Запомните это.