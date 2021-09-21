Як часто мамі, що годує грудьми, радять їсти побільше калорійної їжі, щоб молоко для дитинки стало жирнішим? Частково – це міф. Жирність грудного молока не залежить від харчування матері.

– Але те, що калорійність їжі потрібно збільшити – це правда, – наголошує лікар-педіатр Оксана Карназей. – Тому що у жінки збільшуються енерговитрати, які необхідно компенсувати харчуванням.

У перші місяці, коли лактація налагоджується, потрібно більше стежити за тим, щоб молоко не застоювалося в грудях.

Тому дитину, якщо вона спить більше двох годин, потрібно будити. Але робити це треба акуратно: візьміть малюка на руки, покладіть поруч із собою. Погладьте йому щічки, почухайте спинку і прикладайте до грудей, як тільки він прокинеться.

Не варто думати, що годування на вимогу стосується тільки малюка. Є ще й потреби мами. Якщо молоко прибуло, а малюк спить, груди матері починає розпирати, що некомфортно. До того ж можуть початися лактостаз і мастит.

Не потрібно також накопичувати молоко, тому що зрештою організм почне виробляти його менше. Чим рідше прикладається дитина до грудей і чим менше молока вона висмоктує, тим менше його й виробляється. Запам’ятайте це.