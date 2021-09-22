Будущих мам иногда беспокоят вопросы, зависит ли количество молока от размера груди, хватит ли ребенку молока, если грудь у мамы небольшая. Ответы на них дает врач-педиатр Оксана Карназей.

— Запомните, молоко вырабатывается по принципу спрос — предложение, — объясняет Оксана Карназей. — А размер груди на выработку молока не влияет.

На количество молока может влиять число молочных долек, которые находятся в груди. Если их достаточно, молока вырабатывается больше, если же их мало — молока меньше.

Есть два объективных признака, что молока мало:

Недостаточный набор веса ребенком. За неделю малыш должен набирать минимум 125 г.

Количество мочеиспусканий. В среднем должно быть 12 мочеиспусканий в сутки. Сухой подгузник свидетельствует о том, что ребенок недоедает.

Причин малого количества молока несколько.

Чаще всего — это кормление по режиму, допаивание водой, использование сосок, бутылок.

Еще одна причина: ребенка неправильно прикладывают к груди, поэтому он не может высосать достаточное количество молока.

В таких случаях обязательно нужно консультироваться с педиатром, потому что у малыша может быть короткая уздечка языка, которая не позволяет правильно сосать. Это быстро исправляется.

Можно привлечь консультанта по грудному вскармливанию, чтобы определить причину и быстро ее устранить.