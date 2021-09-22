Майбутніх мам іноді непокоїть питання, чи залежить кількість молока від розміру грудей, чи вистачить дитинці молока, якщо груди в мами невеличкі.

– Запам’ятайте, молоко виробляється за принципом: попит – пропозиція, – пояснює лікар-педіатр Оксана Карназей. – А розмір грудей не має значення.

На кількість молока може впливати кількість молочних дольок, які містяться у грудях. Якщо їх достатньо, молока виробляється більше, якщо ж їх мало – молока менше.

Є дві об’єктивні ознаки, що молока мало:

Недостатній набір ваги дитиною. За тиждень малюк має набирати щонайменше 125 г. Кількість сечовипускань. У середньому має бути 12 сечовипускань на добу. Сухий підгузок свідчить про те що дитина недоїдає.

Причин малої кількості молока кілька.

Найчастіше – це годування за режимом, допоювання водою, використання сосок, пляшок.

Дитину неправильно прикладають до грудей, тому вона не може виссати достатню кількість молока.

У таких випадках обов’язково потрібно проконсультуватися з педіатром, тому що у малюка може бути коротка вуздечка язика, яка не дає змоги правильно смоктати. Це швидко виправляється.

Можна залучити консультанта з грудного вигодовування, щоб визначити причину і швидко її усунути.