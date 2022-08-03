10-летний пациент Охматдета имел врожденные пороки мочевыводящих путей и кишечника. Он не мог ходить в туалет и опорожняться естественным способом.

При рождении у ребенка отсутствовала прямая кишка, а толстая открывалась в мочевой пузырь, также была обнаружена атрезия ануса.

В период новорожденности врачи из Одессы вывели ребенку две устали: из кишки (колостома) и мочевого пузыря (цистостома).

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Следующие 10 лет родители мальчика не обращались к врачам, а ребенок не получал лечения.

Он попал в Охматдет в 2020 году, когда уже развилась хроническая почечная недостаточность, потому что у ребенка не было нормального мочеиспускания и часть мочи возвращалась в почки (рефлюкс).

Мальчик уже два года живет в больнице, потому что зависит от гемодиализа, заменяющего работу почек, и нуждается в трансплантации.

Его собственные почки можно было сохранить, если бы вовремя диагностировали еще и патологию суженной уретры. Однако диагноз поставили только урологи Охматдета, когда ребенку уже было 10 лет.

Чтобы подготовить пациента к трансплантации почки, детские урологи провели пластику уретры, убрали аномальное сужение. Теперь ребенок имеет нормальное мочеиспускание, впервые за 10 лет самостоятельно ходит в туалет.

— Если бы эту патологию диагностировали вовремя, то мочевой пузырь ребенка все это время выполнял бы свои функции, а почки ребенка остались бы здоровыми, — сказал детский уролог НДСЛ Охматдет Максим Пономаренко. — Из-за потерянного времени теперь пациент нуждается в дальнейших операциях и трансплантации почки, потому что сейчас этот орган не функционирует должным образом: только выводит воду, не фильтруя кровь.

Ребенок лечится в отделении интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций Охматдета, проходит гемодиализ и находится под наблюдением команды врачей.

Источник: Охматдет