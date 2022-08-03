10-річний пацієнт Охматдиту мав вроджені вади сечовивідних шляхів та кишківника. Він не міг ходити у туалет і випорожнятися природним способом.

При народженні у дитини була відсутня пряма кишка, а товста відкривалася в сечовий міхур, також було виявлено атрезію ануса.

В період новонародженості лікарі з Одеси вивели дитині дві стоми: з кишки (колостома) і сечового міхура (цистостома).

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Наступні 10 років батьки хлопчика не зверталися до лікарів, а дитина не отримувала лікування.

Він потрапив в Охматдит у 2020 році, коли вже розвинулася хронічна ниркова недостатність, бо дитина не мала нормального сечовипускання і частина сечі поверталася у нирки (рефлюкс).

Хлопчик уже два роки живе у лікарні, бо залежить від гемодіалізу, що заміняє роботу нирок, і потребує трансплантації.

Його власні нирки можна було б зберегти, якби вчасно діагностували ще й патологію звуженої уретри. Однак діагноз поставили тільки урологи Охматдиту, коли дитині вже було 10 років.

Щоб підготувати пацієнта до трансплантації нирки, дитячі урологи провели пластику уретри, прибрали аномальне звуження. Тепер дитина має нормальне сечовипускання, і вперше за 10 років самостійно ходить у туалет.

– Якби цю патологію діагностували вчасно, то сечовий міхур дитини весь цей час виконував би свої функції, а нирки дитини залишилися б здоровими, – сказав дитячий уролог НДСЛ Охматдит Максим Пономаренко. – Через загублений час тепер пацієнт потребує подальших операцій і трансплантації нирки, бо зараз цей орган не функціонує належним чином: лише виводить воду, не фільтруючи кров.

Дитина лікується у відділенні інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Охматдиту, проходить гемодіаліз та перебуває під наглядом команди лікарів.

Джерело: Охматдит