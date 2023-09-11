В мире, где современные методы оздоровления и сохранения здоровья нередко становятся сложными и затратными, идеи, предложенные священником Себастьяном Кнайпом в 19 веке, снова становятся актуальными и популярными.

Савинские Альпы и Логарская Долина в Словении — места, где идеи Кнайпа сейчас оживают.

— Эти леса идеально подходят для терапии Кнайпа, которая базировалась на чередовании теплой и холодной воды, — рассказывает Ясна Паладин, этнолог, которая исследовала наследие Кнайпа.

Кнайп, родившийся в 1821 году и имевший образование католического священника, сам экспериментировал с гидротерапией, часто погружался в прохладную реку Дунай. Он предложил аналогичные процедуры для укрепления иммунной системы.

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Кнайп не ограничивался только водными процедурами. Он разработал систему афузии, чтобы стимулировать кровообращение.

Спа-центр Термы Сновик, расположенный примерно в 10 км к востоку от Камника, придерживается философии Кнайпа с 2017 года. По словам Катарины Хрибар, директора этого заведения, они внедряют основные принципы теории Кнайпа: силу воды, использование растений, физическую активность, здоровое питание и стремление к балансу.

В спа-центре гостям предлагают специальное меню, разработанное на основе принципов Кнайпа, а также возможность попробовать кофе без кофеина по его методике и насладиться традиционными процедурами, разработанными самим Кнайпом.

— Кнайп верил в необходимость ходить босиком на природе, чтобы стимулировать ощущения и повышать осведомленность, а также улучшать силу мышц и кровообращение, — рассказывает Катарина Хрибар, директор Термы Сновик.

Сегодня идеи Кнайпа стали не только эффективными методами оздоровления, но и ежедневной рутиной для многих. В отеле Нины Плесник гостей учат делать кнайпинг в ледяном горном источнике возле комплекса.

Рано утром гости могут поразмышлять о здоровье, проходя ледяной водой специальный бассейн Кнайпа. После такой процедуры можно почувствовать прилив энергии и улучшение самочувствия.

Идеи Кнайпа также касались здорового питания и активного образа жизни.

— Он говорил, что люди должны есть меньше мяса и больше овощей, он также сделал много настоек и чаев из трав и поощрял людей пить больше воды, чего они не делали в то время, — добавляет Плесник.

Как Кнайп поддерживал идею потребления сезонной и местной пищи, так и Нина Плесник остается верной этому принципу.

В их отеле есть собственные огороды, где выращивают овощи для завтраков, обедов и ужинов, а также собирают травы для чая. Сыр, мясо и йогурт, которые подают в комплексе, производят на их семейной ферме, которая расположена на другой стороне долины.

Сегодня идеи Кнайпа напоминают нам, что лучший путь к оздоровлению может быть ближе всего к природе. В живописных Савинских Альпах и Логарской Долине эти идеи оживают.