У світі, де сучасні методи оздоровлення та збереження здоров’я нерідко стають складними та витратними, ідеї, запропоновані священиком Себастьяном Кнайпом у 19-ому столітті, знову стають актуальними та популярними.

Савінські Альпи та Логарська Долина в Словенії – місця, де ідеї Кнайпа нині оживають.

Ці ліси ідеально підходять для терапії Кнайпа, яка базувалася на чергуванні теплої та холодної води, – розповідає Ясна Паладін, етнологиня, яка досліджувала спадщину Кнайпа.

Кнайп, народився в 1821 році та мав освіту католицького священника, сам експериментував з гідротерапією, часто занурювався в прохолодну річку Дунай. Він запропонував аналогічні процедури для зміцнення імунної системи.

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Кнайп не обмежувався лише водними процедурами. Він розробив систему афузії, щоб стимулювати кровообіг.

Спа-центр Терми Сновік, розташований приблизно за 10 кілометрів на схід від Камніка, дотримцється філософії Кнайпа від 2017 року. За словами Катаріни Хрібар, директорки цього закладу, вони впроваджують основні принципи теорії Кнайпа: силу води, використання рослин, фізичну активність, здорове харчування і прагнення до балансу. У спа-центрі гостям пропонують спеціальне меню, розроблене на основі принципів Кнайпа, а також можливість спробувати каву без кофеїну за його методикою та насолодитися традиційними процедурами, розробленими самим Кнайпом.

– Кнайп вірив у необхідність ходити босоніж на природі, щоб стимулювати відчуття та підвищувати обізнаність, а також покращувати силу м’язів і кровообіг, – розповідає Катаріна Хрібар, директорка терм Сновік.

Сьогодні ідеї Кнайпа стали не лише ефективними методами оздоровлення, але і щоденною рутиною для багатьох. У готелі Ніни Плесник гостей навчають робити кнайпінг у крижаному гірському джерелі біля комплексу. Рано вранці гості можуть поміркувати про здоров’я, проходячи крижаною водою спеціальний басейн Кнайпа. Після такої процедури можна відчути прилив енергії та покращення самопочуття.

Ідеї Кнайпа також стосувалися здорового харчування та активного способу життя.

– Він казав, що люди повинні їсти менше м’яса і більше овочів, він також зробив багато настоянок і чаїв із трав і заохочував людей пити більше води, чого вони не робили в той час, – додає Плесник.

Як Кнайп підтримував ідею споживання сезонної та місцевої їжі, так і Ніна Плесник залишається вірною цьому принципу. У їхньому готелі є власні городи, де вирощують овочі для сніданків, обідів і вечерь, а також збирають трави для чаю. Сир, м’ясо та йогурт, які подають у комплексі, виробляють на їхній сімейній фермі, яка розташована з іншого боку долини.

Сьогодні ідеї Кнайпа нагадують нам, що найкращий шлях до оздоровлення може бути найближчим до природи. У мальовничих Савінських Альпах та Логарській Долині ці ідеї оживають.