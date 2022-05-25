В Днепропетровской области, по данным местных администраций, более 220 тыс. переселенцев нашли убежище, а в Запорожье прибыло свыше 120 тыс. человек в поисках более безопасного места.

Люди пережили ужасы обстрелов и оккупации. Многие нуждаются в медицинской и психологической поддержке. Врачи без границ/MSF помогают в этих вопросах уязвимым категориям населения в этих регионах.

Представители организации работают в мобильных клиниках. Это специальные грузовики, внутри которых встроен медицинский консультационный кабинет.

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Врачи приезжают к переселенцам в более чем 70 приютов. Каждая бригада мобильной амбулатории состоит из врача, медсестры, психолога и социального работника.

Медики предоставляют консультации и лекарства, при необходимости соединяют пациентов со специалистами и направляют тяжело больных в местные больницы.

Сейчас медицинские бригады Врачей без границ проводят в среднем 60 консультаций ежедневно.

– Мы видим много пациентов с такими хроническими заболеваниями, как высокое кровяное давление, сахарный диабет, сердечные заболевания, астма и эпилепсия, – говорит врач Александр Щелоков, менеджер по медицинской деятельности MSF. — Из-за войны эти пациенты не могут получить регулярный уход и доступ к необходимым лекарствам. Мы должны убедиться, что их состояние не ухудшится.

Психологи оказывают первичную психологическую поддержку недавно прибывшим людям, а также проводят индивидуальные и групповые сеансы психологической терапии для взрослых и детей.

С 25 апреля команды Врачей без границ предоставили более 200 консультаций по вопросам психического здоровья. Они также учат украинских медиков оказывать первую психологическую помощь.

— Психологически ситуация стала более сложной для многих людей, которых мы видим, – говорит Лина Вилла, менеджер по психическому здоровью MSF. – Сначала они планировали вернуться домой, в города и села Донбасса, но теперь понимают, что это становится все менее вероятным. Они знают, что дома все разрушено, и они не могут вернуть свою старую жизнь. Они сталкиваются с большой неопределенностью, и я вижу, что некоторые начинают отчаиваться. Мы стараемся помочь им восстановить ощущение контроля в совершенно непредсказуемой ситуации.

MSF работает по всей стране и помогает вынужденным переселенцам. В частности, мобильные бригады есть в Берегово, Чернигове, Днепре, Ивано-Франковске, Кропивницком, Мукачево, Ужгороде, Виннице и Запорожье.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ