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Клініки на колесах від Лікарів без кордонів приїжджають до переселенців по всій країні

25 Травня 2022, 19:26
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
лікарі без кордонів

У Дніпропетровській області, за даними місцевих адміністрацій, більше 220 тис. переселенців знайшли прихисток, а до Запоріжжя прибуло понад 120 тис. людей у пошуках безпечнішого місця.

Люди пережили жахіття обстрілів і окупації. Багато з них потребують медичної та психологічної підтримки. Лікарі без кордонів/MSF допомагають у цих питаннях вразливим категоріям населення в цих регіонах.

Представники організації працюють у мобільних клініках. Це спеціальні вантажівки, всередині яких вбудований медичний консультаційний кабінет.

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Лікарі приїжджають до переселенців у понад 70 притулках. Кожна бригада мобільної амбулаторії складається з лікаря, медсестри, психолога та соціального працівника.

лікарі без кордонів

Клініка на колесах від Лікарів без кордонів

Медики надають консультації та ліки, за потреби з’єднують пацієнтів зі спеціалістами та направляють тяжко хворих до місцевих лікарень.

Зараз медичні бригади Лікарів без кордонів проводять в середньому 60 консультацій щодня.

– Ми бачимо багато пацієнтів із такими хронічними захворюваннями, як високий кров’яний тиск, цукровий діабет, серцеві захворювання, астма та епілепсія, – каже лікар Олександр Щолоков, менеджер з медичної діяльності MSF. Через війну ці пацієнти не можуть отримати регулярний догляд і доступ до необхідних ліків. Ми маємо переконатися, що їхній стан не погіршиться.

Психологи надають первинну психологічну підтримку людям, які нещодавно прибули, а також проводять індивідуальні та групові сеанси психологічної терапії для дорослих і дітей.

З 25 квітня команди Лікарів без кордонів надали понад 200 консультацій з питань психічного здоров’я. Вони також навчають українських медиків надавати першу психологічну допомогу.

– Психологічно ситуація стала складнішою для багатьох людей, яких ми бачимо, – каже Ліна Вілла, менеджерка з питань психічного здоров’я MSF. – Спочатку вони планували повернутися додому, в міста і села Донбасу, але тепер розуміють, що це стає все менш імовірним. Вони знають, що вдома все зруйновано, і вони не можуть повернути своє старе життя. Вони стикаються з великою невизначеністю, і я бачу, що деякі починають втрачати надію, яку мали пару місяців тому. Ми намагаємося допомогти їм відновити відчуття контролю в абсолютно непередбачуваній ситуації.

MSF працює у всій країні і допомагає вимушеним переселенцям. Зокрема, мобільні бригади є в Береговому, Чернігові, Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Мукачеві, Ужгороді, Вінниці та Запоріжжі.

Джерело: Лікарі без кордонів

Фото: Лікарі без кордонів

Теги
лікування, Медицина в Україні
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