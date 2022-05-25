У Дніпропетровській області, за даними місцевих адміністрацій, більше 220 тис. переселенців знайшли прихисток, а до Запоріжжя прибуло понад 120 тис. людей у пошуках безпечнішого місця.

Люди пережили жахіття обстрілів і окупації. Багато з них потребують медичної та психологічної підтримки. Лікарі без кордонів/MSF допомагають у цих питаннях вразливим категоріям населення в цих регіонах.

Представники організації працюють у мобільних клініках. Це спеціальні вантажівки, всередині яких вбудований медичний консультаційний кабінет.

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Лікарі приїжджають до переселенців у понад 70 притулках. Кожна бригада мобільної амбулаторії складається з лікаря, медсестри, психолога та соціального працівника.

Медики надають консультації та ліки, за потреби з’єднують пацієнтів зі спеціалістами та направляють тяжко хворих до місцевих лікарень.

Зараз медичні бригади Лікарів без кордонів проводять в середньому 60 консультацій щодня.

– Ми бачимо багато пацієнтів із такими хронічними захворюваннями, як високий кров’яний тиск, цукровий діабет, серцеві захворювання, астма та епілепсія, – каже лікар Олександр Щолоков, менеджер з медичної діяльності MSF. – Через війну ці пацієнти не можуть отримати регулярний догляд і доступ до необхідних ліків. Ми маємо переконатися, що їхній стан не погіршиться.

Психологи надають первинну психологічну підтримку людям, які нещодавно прибули, а також проводять індивідуальні та групові сеанси психологічної терапії для дорослих і дітей.

З 25 квітня команди Лікарів без кордонів надали понад 200 консультацій з питань психічного здоров’я. Вони також навчають українських медиків надавати першу психологічну допомогу.

– Психологічно ситуація стала складнішою для багатьох людей, яких ми бачимо, – каже Ліна Вілла, менеджерка з питань психічного здоров’я MSF. – Спочатку вони планували повернутися додому, в міста і села Донбасу, але тепер розуміють, що це стає все менш імовірним. Вони знають, що вдома все зруйновано, і вони не можуть повернути своє старе життя. Вони стикаються з великою невизначеністю, і я бачу, що деякі починають втрачати надію, яку мали пару місяців тому. Ми намагаємося допомогти їм відновити відчуття контролю в абсолютно непередбачуваній ситуації.

MSF працює у всій країні і допомагає вимушеним переселенцям. Зокрема, мобільні бригади є в Береговому, Чернігові, Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Мукачеві, Ужгороді, Вінниці та Запоріжжі.

Джерело: Лікарі без кордонів

Фото: Лікарі без кордонів