Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, почему красный лук нужно обязательно включить в свой рацион.

— Многие, приходя в супермаркет, задаются вопросом: какая разница, какой лук брать — белый, желтый или красный. Но дело в том, что разница есть, и не только в цене, — говорит Людмила Сердюк.

По словам медика, красный лук, за счет содержания в нем большого количества витаминов С и А, незаменим для поддержки защитных сил организма, нашего иммунитета.

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Довольно часто медики рекомендуют включить в свой рацион красный лук пациентам, которые входят в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Это объясняется тем, что полифенолы, которые есть в этом овоще, помогают предотвратить воспаления, очистить сосуды, снизить уровень плохого холестерина.

Терапевт отметила, что учеными давно и убедительно доказана способность антиоксидантов, содержащихся в красном луке, защищать от повреждений клетки, которые могут спровоцировать онкологический процесс.

Кроме того, красный лук, за счет своей клетчатки, отлично справляется с задачей нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Этот овощ — непревзойденный пребиотик, очень важный для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.

И, наконец, по словам медика, красный лук просто обязан быть на столе тех украинцев, которые подвержены риску развития диабета II типа — овощ способствует заметному снижению опасности этой патологии.