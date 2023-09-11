Микробиолог Елена Ливинская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, как не переусердствовать в соблюдении личной гигиены и чистоты в доме и не убить полезных микробов.

— После пандемии чуть ли не каждый теперь имеет в кармане средство для дезинфекции. А также, вероятно, многие ввели новые правила и привычки уборки дома, — отмечает эксперт.

По словам специалиста, микробы отличаются устойчивостью к разным неблагоприятным факторам, в частности, дезинфектантам. Поэтому чрезмерное применение средств для дезинфекции может угрожать селекцией (здесь выживанием) более устойчивых к противомикробным веществам микроорганизмов.

В то же время, контакт с непатогенными (неболезнетворными) микроорганизмами важен для иммунитета человека. Это особенно касается детей, у которых только формируется иммунная система: знакомство с широким разнообразием непатогенных микроорганизмов в определенной степени сравнимо с обновлением вирусной базы на ПК.

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Некоторые исследования показывают, что более тесные контакты с микроорганизмами и шерстью животных в первый год жизни ребенка могут быть связаны с более низким уровнем развития аллергий и астмы.

Поэтому для уборки дома достаточно обычной воды или мыльного раствора, чтобы отмыть видимые признаки загрязнения. А для гигиены рук достаточно их тщательного мытья с мылом в течение 20 секунд.

Потенциально опасные микробы смываются вместе с грязью, а микробиота вокруг не страдает. Также полезно научиться не касаться немытыми руками лица, особенно глаз и носа.

Когда нет возможности помыть руки, антисептиком воспользоваться тоже можно. Для этого лучше всего подходят спиртосодержащие средства – они быстро действуют, высыхают и не способствуют развитию стойкости микроорганизмов к противомикробным средствам.

Но следует помнить, что спирт вызывает сухость кожи рук. Также такое средство не сможет смыть с рук грязь и остатки токсичных веществ, таких как пестициды.

В случае вспышек инфекций и при уходе за пациентом с инфекцией, порядок возможного применения средств для дезинфекции лучше обсудить с врачом.

Источник: Береги себя