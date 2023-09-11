Мікробіолог Олена Лівінська на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, як не перестаратися в дотриманні особистої гігієни та чистоти в домі й не вбити корисних мікробів.

– Після пандемії мало не кожен тепер має в кишені засіб для дезінфекції. А також, імовірно, багато хто запровадив нові правила та звички прибирання оселі, – зазначає експертка

За словами фахівчині, мікроби вирізняються стійкістю до різних несприятливих чинників, зокрема, дезінфектантів. Тому надмірне застосування засобів для дезінфекції може загрожувати селекцією (тут виживанням) більш стійких до протимікробних речовин мікроорганізмів.

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Водночас, контакт із непатогенними (нехвороботворними) мікроорганізмами важливий для імунітету людини. Це особливо стосується дітей, у яких тільки формується імунна система: знайомство з широким розмаїттям непатогенних мікроорганізмів певною мірою можна порівняти з оновленням вірусної бази на ПК.

Деякі дослідження показують, що тісніші контакти з мікроорганізмами та шерстю тварин у перший рік життя дитини можуть бути пов’язані з нижчим рівнем розвитку алергій та астми.

Тому для прибирання будинку достатньо звичайної води або мильного розчину, щоб відмити видимі ознаки забруднення. А для гігієни рук достатньо їхнього ретельного миття з милом протягом 20 секунд.

Потенційно небезпечні мікроби змиваються разом із брудом, а мікробіота навколо не страждає. Також корисно навчитися не торкатися немитими руками обличчя, особливо очей і носа.

Коли немає можливості помити руки, антисептиком скористатися теж можна. Для цього найкраще підходять спиртовмісні засоби – вони швидко діють, висихають і не сприяють розвитку стійкості мікроорганізмів до протимікробних засобів.

Але слід пам’ятати, що спирт викликає сухість шкіри рук. Також такий засіб не зможе змити з рук бруд і залишки токсичних речовин, таких як пестициди.

У разі спалахів інфекцій та при догляді за пацієнтом з інфекцією, порядок можливого застосування засобів для дезінфекції краще обговорити з лікарем.

Джерело: Бережи себе